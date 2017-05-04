Международная федерация баскетбола позволила с 1 октября играть в хиджабах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Международная федерация баскетбола (FIBA) официально разрешила игрокам выходить на площадку в хиджабах и других головных уборах при условии, что они либо черно-белые, или сочетаются с цветом формы команды, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как пишет издание новые правила начнут действовать с 1 октября.
Согласно новым правилам, убор не должен закрывать лицо и не должен быть травмоопасным для других игроков. Также он не должен иметь застежек на голове и шее.
Строгие требования к одежде спортсменок на международных соревнованиях начали ослаблять с 2012 года. Так, на Олимпийских Играх волейболисткам разрешили играть в менее открытой одежде.
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