Международная федерация баскетбола позволила с 1 октября играть в хиджабах

Как пишет издание новые правила начнут действовать с 1 октября.

Согласно новым правилам, убор не должен закрывать лицо и не должен быть травмоопасным для других игроков. Также он не должен иметь застежек на голове и шее.

Строгие требования к одежде спортсменок на международных соревнованиях начали ослаблять с 2012 года. Так, на Олимпийских Играх волейболисткам разрешили играть в менее открытой одежде.

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