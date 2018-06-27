Сенат Нідерландів схвалив закон про часткову заборону закривати обличчя
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Верхня палата нідерландського парламенту - Сенат - у вівторок підтримала законопроект, що частково забороняє носіння одягу, який закриває обличчя. Дія закону поширюється на паранджу або нікаб, але не хіджаб, який закриває тільки волосся. Також заборона стосується таких аксесуарів як мотоциклетні шоломи та лижні маски, інформує УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначені предмети заборонено носити у державних установах, громадському транспорті, школах та лікарнях, але на вулиці вони дозволені. Утім, на вулиці поліція може попросити зняти їх та показати обличчя. Порушникам норм закону загрожує штраф у розмірі до 400 євро.
Нижня палата парламенту Нідерландів схвалила законопроект ще в 2016 році. В Нідерландах, за оцінками, проживають лише від 200 до 400 жінок, які носять паранджу та нікаб, зазначає агенція Reuters.
Першою європейською країною, яка заборонила носіння в громадських місцях паранджі та нікабу, була Франція — там ця заборона діє з квітня 2011 року. Також заборона закривати обличчя у громадських місцях діє в Бельгії, Австрії та Болгарії. В серпні така ж заборона набере чинності у Данії. В Нимеччині, Швейцарії, Естонії, Латвії, Литві та Норвегії точаться дискусії з приводу можливої заборони.
Нагадаємо, Бундестаг схвалив законопроект, який передбачає заборону на носіння бурки (паранджа), що повністю закриває обличчя, серед держслужбовців, суддів і солдатів.