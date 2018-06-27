Сенат Нідерландів схвалив закон про часткову заборону закривати обличчя

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 60394 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 123151 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 109365 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 141785 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 111928 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 123192 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 163190 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190332 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 300076 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167435 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
78 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

25 березня, 21:35 • 19459 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 26298 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 23146 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 21572 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 20243 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 12287 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 9088 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 141766 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 169870 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 300068 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 35711 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 54708 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 59012 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 57090 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 71241 перегляди
Актуальне
Сенат Нідерландів схвалив закон про часткову заборону закривати обличчя

Сенат Нідерландів схвалив закон про часткову заборону закривати обличчя

Київ • УНН

 • 12753 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Верхня палата нідерландського парламенту - Сенат - у вівторок підтримала законопроект, що частково забороняє носіння одягу, який закриває обличчя. Дія закону поширюється на паранджу або нікаб, але не хіджаб, який закриває тільки волосся. Також заборона стосується таких аксесуарів як мотоциклетні шоломи та лижні маски, інформує УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Зазначені предмети заборонено носити у державних установах, громадському транспорті, школах та лікарнях, але на вулиці вони дозволені. Утім, на вулиці поліція може попросити зняти їх та показати обличчя. Порушникам норм закону загрожує штраф у розмірі до 400 євро.

Нижня палата парламенту Нідерландів схвалила законопроект ще в 2016 році. В Нідерландах, за оцінками, проживають лише від 200 до 400 жінок, які носять паранджу та нікаб, зазначає агенція Reuters.

Першою європейською країною, яка заборонила носіння в громадських місцях паранджі та нікабу, була Франція — там ця заборона діє з квітня 2011 року. Також заборона закривати обличчя у громадських місцях діє в Бельгії, Австрії та Болгарії. В серпні така ж заборона набере чинності у Данії. В Нимеччині, Швейцарії, Естонії, Латвії, Литві та Норвегії точаться дискусії з приводу можливої заборони.

Нагадаємо, Бундестаг схвалив законопроект, який передбачає заборону на носіння бурки (паранджа), що повністю закриває обличчя, серед держслужбовців, суддів і солдатів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.66
Bitcoin
$87,485.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.65
Ethereum
$2,059.31