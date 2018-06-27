Сенат Нидерландов одобрил закон о частичном запрете закрывать лицо

Указанные предметы запрещено носить в государственных учреждениях, общественном транспорте, школах и больницах, но на улице они разрешены. Впрочем, на улице полиция может попросить снять их и показать лицо. Нарушителям норм закона грозит штраф в размере до 400 евро.

Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила законопроект еще в 2016 году. В Нидерландах, по оценкам, проживают лишь от 200 до 400 женщин, которые носят паранджу и никаб, отмечает агентство Reuters.

Первой европейской страной, которая запретила ношение в общественных местах паранджи и никаба, была Франция — там этот запрет действует с апреля 2011 года. Также запрет закрывать лицо в общественных местах действует в Бельгии, Австрии и Болгарии. В августе такой же запрет вступит в силу в Дании. В Нимеччини, Швейцарии, Эстонии, Латвии, Литве и Норвегии идут дискуссии по поводу возможного запрета.

Напомним, Бундестаг одобрил законопроект, предусматривающий запрет на ношение бурки (паранджа), полностью закрывающей лицо, среди госслужащих, судей и солдат.