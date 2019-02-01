Мусульманки в центре Киева отметили день хиджаба
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Киеве на Крещатике отметили Всемирный день хиджаба, передает корреспондент УНН.
Активистки Всеукраинской ассоциации мусульманок в хиджабах вышли на центральную улицу Киева, чтобы отметить мировой День хиджаба, и рассказать всем желающим о нравах последовательниц Ислама. Они дарили киевлянкам розы и охотно отвечали на вопросы прохожих.
Кроме того, акция одновременно прошла в больших городах Украины: в Одессе, Харькове, Хмельницком и Днепре.
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День хиджаба был основан в 2013 году жительницей Нью-Йорка, для того, чтобы бороться со стереотипным восприятием мусульманских женщин. Идея заключается в том, что 1 февраля немусульманкам и мусульманкам, которые не покрывают голову, предлагают в течение дня носить хиджаб в знак солидарности.
Справка: Хиджаб - женская одежда в исламе, главное назначение которого - скрыть фигуру, очертания тела женщины. Хотя хиджаб предусматривает покрытие всего тела и головы, кроме лица и ладоней (именно такая форма является обязательной), нередко мусульманки закрывают даже лицо и ладони.
Напомним, Международная федерация баскетбола позволила играть в хиджабах.