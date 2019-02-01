Мусульманки в центре Киева отметили день хиджаба

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78860 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101764 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136497 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134814 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131822 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126180 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163802 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117932 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141519 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145338 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Мусульманки в центре Киева отметили день хиджаба

Мусульманки в центре Киева отметили день хиджаба

Киев  •  УНН

 • 117556 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Киеве на Крещатике отметили Всемирный день хиджаба, передает корреспондент УНН.

Активистки Всеукраинской ассоциации мусульманок в хиджабах вышли на центральную улицу Киева, чтобы отметить мировой День хиджаба, и рассказать всем желающим о нравах последовательниц Ислама. Они дарили киевлянкам розы и охотно отвечали на вопросы прохожих.

Кроме того, акция одновременно прошла в больших городах Украины: в Одессе, Харькове, Хмельницком и Днепре.

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День хиджаба был основан в 2013 году жительницей Нью-Йорка, для того, чтобы бороться со стереотипным восприятием мусульманских женщин. Идея заключается в том, что 1 февраля немусульманкам и мусульманкам, которые не покрывают голову, предлагают в течение дня носить хиджаб в знак солидарности.

Справка: Хиджаб - женская одежда в исламе, главное назначение которого - скрыть фигуру, очертания тела женщины. Хотя хиджаб предусматривает покрытие всего тела и головы, кроме лица и ладоней (именно такая форма является обязательной), нередко мусульманки закрывают даже лицо и ладони.

Напомним, Международная федерация баскетбола позволила играть в хиджабах.

Украинские Национальные Новости

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