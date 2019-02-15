В Києві відкрили фестиваль китайських ліхтарів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У центрі Києва, на Співочому полі відкрили виставку гігантських китайських ліхтарів. Про це повідомляє кореспондент УНН.
На виставці представлено десятки різноманітних ліхтарів. Вони утворюють композиції, сцени з різних казок та легенд. Для відвідування виставка працює у другу половину дня — з 17:00 до 23:00. У цей час запалюють ліхтарі, і галявина перетворюється на казкове дійство.
Самі ліхтарі зроблені з шовку, лампочок та гірлянд. На співочому полі можна побачити фламінго, пінгвінів, Попелюшку, будиночок з цукерок Гензель та Греттель, казкових павичів та цейлонських слонів. А серцем виставки став 40-метровий китайський дракон. Інсталяцію створювала запрошена команда з Китаю.
Нагадуємо, на початку місяця мусульманки у центрі Києва відзначили день хіджабу.