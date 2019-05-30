В Китае состоялся парад дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Выставка China Big Data Expo 2019 Китае открылась масштабным шоу с участием летающих дронов, собщает УНН со ссылкой на ТАСС.
В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая стартовала международная выставка отрасли больших данных China International Big Data Industry Expo 2019. В рамках мероприятия эксперты из разных стран представили свои разработки в области цифровых технологий, но внимание обычных пользователей соцсетей привлекло футуристическое шоу.
Главными героями программы стала армия из беспилотных дронов, оснащённых разноцветными лампами. 526 аппаратов одновременно взлетели в ночное небо. Сначала зрелище напоминало парад механических пауков из будущего.
Уже будучи в воздухе, дроны стали соединяться в объёмные фигуры, переливающиеся разными цветами.