У Китаї відбувся парад дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Виставка China Big Data Expo 2019 Китаї відкрилася масштабним шоу за участю літаючих дронів, собщает УНН з посиланням на ТАСС.
У провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю стартувала міжнародна виставка галузі великих даних China International Big Data Industry Expo 2019. У рамках заходу експерти з різних країн представили свої розробки в області цифрових технологій, але увагу звичайних користувачів соцмереж привернуло футуристичне шоу.
Головними героями програми стала армія з безпілотних дронів, оснащених різнокольоровими лампами. 526 апаратів одночасно злетіли в нічне небо. Спочатку видовище нагадувало парад механічних павуків з майбутнього.
Уже в повітрі, дрони стали з'єднуватися в об'ємні фігури, що переливаються різними кольорами.