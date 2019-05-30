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У Китаї відбувся парад дронів

У Китаї відбувся парад дронів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Виставка China Big Data Expo 2019 Китаї відкрилася масштабним шоу за участю літаючих дронів, собщает УНН з посиланням на ТАСС.

У провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю стартувала міжнародна виставка галузі великих даних China International Big Data Industry Expo 2019. У рамках заходу експерти з різних країн представили свої розробки в області цифрових технологій, але увагу звичайних користувачів соцмереж привернуло футуристичне шоу.

Головними героями програми стала армія з безпілотних дронів, оснащених різнокольоровими лампами. 526 апаратів одночасно злетіли в нічне небо. Спочатку видовище нагадувало парад механічних павуків з майбутнього.

Уже в повітрі, дрони стали з'єднуватися в об'ємні фігури, що переливаються різними кольорами.

via GIPHY

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