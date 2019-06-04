У Китаї пройшли перегони "Ста драконів"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Традиційні перегони на драконових човнах, приурочені до свята Дуаньуцзе, пройшли сьогодні на річці Сяошуйхе в повіті Даосянь провінції Хунань, Центральний Китай, поборотися за перше місце тут зібралися 144 команди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Фестиваль човнів-драконів округу Дао має довгу історію: гонка човнів-драконів була включена в список нематеріальної культурної спадщини провінції Хунань в 2006 році.
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Кожний човен має різний колір і представляє різні села.
Як повідомляв УНН, в Китаї відбувся парад дронів.
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