В Китае обрушился мост, машины упали в воду

На данный момент один человек был спасен, число жертв и пострадавших пока неизвестно. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.

За прошедшую неделю продолжительные сильные дожди вызвали наводнения в некоторых районах провинции Гуандун, среди которых город Хэюань относится к одним из наиболее пострадавших районов. В настоящее время дожди начали ослабевать на территории всей провинции.



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Как сообщал УНН, как минимум 19 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями на юге Китая.