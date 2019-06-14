В Китае обрушился мост, машины упали в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. По меньшей мере два легковых автомобиля упали в воду в результате обрушения в 02:12 14 июня участка моста Дунцзян, который находится в районе Юаньчэн города Хэюань пров. Гуандун, Южный Китай. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
На данный момент один человек был спасен, число жертв и пострадавших пока неизвестно. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.
За прошедшую неделю продолжительные сильные дожди вызвали наводнения в некоторых районах провинции Гуандун, среди которых город Хэюань относится к одним из наиболее пострадавших районов. В настоящее время дожди начали ослабевать на территории всей провинции.
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Как сообщал УНН, как минимум 19 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями на юге Китая.