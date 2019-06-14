У Китаї обвалився міст, машини впали у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Щонайменше два легкових автомобіля впали в воду в результаті обвалення о 02:12 14 червня ділянки моста Дунцзян, який знаходиться в районі Юаньчен міста Хеюань пров. Гуандун, Південний Китай. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
На даний момент одна людина була врятована, число жертв і постраждалих поки невідомо. На місці події проводиться пошуково-рятувальна операція.
За минулий тиждень тривалі сильні дощі викликали повені в деяких районах провінції Гуандун, серед яких місто Хеюань, що відноситься до одних з найбільш постраждалих районів. В даний час дощі почали слабшати на території всієї провінції.
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Як повідомляв УНН, як мінімум 19 людей загинули в результаті повеней, викликаних проливними дощами на півдні Китаю.