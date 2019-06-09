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В Кишиневе неизвестные блокируют госучреждения, полиции рядом нет

В Кишиневе неизвестные блокируют госучреждения, полиции рядом нет

Киев  •  УНН

 • 12114 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Кишиневе, столице Молдовы, ночью неизвестные лица заблокировали ряд зданий государственных учреждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NewsMaker.

Сообщается, что неизвестные заблокировали несколько зданий высшего государственного значения, а именно: Кабинет министров, Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, Министерство финансов, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

У зданий ночью установили палатки. У некоторых палаток находятся комбатанты. Полиции или других правоохранительных органов у госучреждений нет.

В частности, издание добавляет со ссылкой на анонимный источник, что “все госучреждения берут под охрану, и новых назначенцев туда могут не пустить”.

Ранее молдавские социалисты и блок ACUM приняли декларацию о “захват государства” в ответ на решение Конституционного суда о незаконности новых назначений.

Напомним, парламент Молдовы в ночь на воскресенье назначил правительство и премьер-министра.

Как сообщал УНН, президент страны Игорь Додон накануне также обсуждал возможность сформировать коалицию с Демократической партией. Во время разговора с лидером демократом Владом Плахотнюком, глава Молдовы также сообщил о суммах, которые получает непосредственно из России на нужды Партии социалистов.

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