У Кишиневі невідомі особи блокують держустанови, поліції поруч немає
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У Кишиневі, столиці Молдови, вночі невідомі особи заблокували ряд будівель державних установ. Про це повідомляє УНН із посиланням на NewsMaker.
Повідомляється, що невідомі заблокували декілька будівель найвищого державного значення, а саме: Кабінет міністрів, Міністерство внутрішніх справ, Генеральну прокуратуру, Міністерство фінансів, Міністерство сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища.
Біля будівель вночі встановили намети. Біля деяких наметів знаходяться комбатанти. Поліції або інших правоохоронців біля держустанов немає.
Зокрема, видання додає з посиланням на анонімне джерело, що “всі держустанови беруть під охорону, і нових призначенців туди можуть не пустити”.
Раніше молдавські соціалісти і блок ACUM прийняли декларацію про “захоплення держави” у відповідь на рішення Конституційного суду про незаконність нових призначень.
Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на неділю призначив уряд і прем’єр-міністра.
Як повідомляв УНН, президент країни Ігор Додон напередодні також обговорював можливість сформувати коаліцію з Демократичною партією. Під час розмови з лідером демократом Владом Плахотнюком, глава Молдови також повідомив про суми, які отримує безпосередньо з Росії на потреби Партії соціалістів.