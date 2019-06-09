У Кишиневі невідомі особи блокують держустанови, поліції поруч немає

ukru
17:51 • 20246 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

16:18 • 52895 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 64939 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 63803 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 53173 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 89116 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 147693 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166252 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153791 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 237284 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.7 м/с
53 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 68589 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 53177 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 64042 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 66333 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 57575 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 154554 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 237287 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 202363 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 187605 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 154577 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 30365 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 30304 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 53177 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 33634 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 68589 перегляди
Актуальне
У Кишиневі невідомі особи блокують держустанови, поліції поруч немає

У Кишиневі невідомі особи блокують держустанови, поліції поруч немає

Київ • УНН

 • 12115 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. У Кишиневі, столиці Молдови, вночі невідомі особи заблокували  ряд будівель державних установ. Про це повідомляє УНН із посиланням на NewsMaker.

Повідомляється, що невідомі заблокували декілька будівель найвищого державного значення, а саме: Кабінет міністрів, Міністерство внутрішніх справ, Генеральну прокуратуру, Міністерство фінансів, Міністерство сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища.

Біля будівель вночі встановили намети. Біля деяких наметів знаходяться комбатанти. Поліції або інших правоохоронців біля держустанов немає.

Зокрема, видання додає з посиланням на анонімне джерело, що “всі держустанови беруть під охорону, і нових призначенців туди можуть не пустити”.

Раніше молдавські соціалісти і блок ACUM прийняли декларацію про “захоплення держави” у відповідь на рішення Конституційного суду про незаконність нових призначень.

Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на неділю призначив уряд і прем’єр-міністра.

Як повідомляв УНН, президент країни Ігор Додон напередодні також обговорював можливість сформувати коаліцію з Демократичною партією. Під час розмови з лідером демократом Владом Плахотнюком, глава Молдови також повідомив про суми, які отримує безпосередньо з Росії на потреби Партії соціалістів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,241.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,995.34