В Кировоградской области военнослужащий обокрал свою воинскую часть
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили контрактника одной из воинских частей, которая дислоцируется в Кировоградской области, на хищении средств связи боевых подразделений. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
“Сержант роты охраны похитил четырнадцать радиостанций с целью их сбыта. Рыночная стоимость указанного имущества составляет почти восемьдесят тысяч гривен”, — говорится в сообщении.
Оперативники СБУ разоблачили злоумышленника во время сбыта шести средств связи около одного из местных торговых центров.
Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины. В частности, проверяется причастность других должностных лиц к противоправным действиям.
Напомним, сотрудники СБУ изъяли 3 тонны янтаря на Житомирщине.