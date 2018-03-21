У Кіровоградській області військовослужбовець обікрав свою військову частину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили контрактника однієї з військових частин, яка дислокується у Кіровоградській області, на розкраданні засобів зв’язку бойових підрозділів. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Сержант роти охорони викрав чотирнадцять радіостанцій з метою їх збуту. Ринкова вартість зазначеного майна становить майже вісімдесят тисяч гривень”, — йдеться в повідомленні.
Оперативники СБУ викрили зловмисника під час збуту шести засобів зв’язку поблизу одного з місцевих торговельних центрів.
Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України. Зокрема, перевіряється причетність інших посадових осіб до протиправних дій.
Нагадаємо, співробітники СБУ вилучили 3 тонни бурштину на Житомирщині.