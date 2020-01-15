В Хмельницком руководитель банка присвоил 20 тысяч долларов у одного из клиентов учреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Хмельницком руководитель банковского отделения присвоил 20 тысяч долларов, которые клиент принес на хранение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Хмельницкой области.
"За процессуального руководства Хмельницкой местной прокуратуры, следственным отделением районного отделения Хмельницкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции Украины в области проводится досудебное расследование по факту присвоения средств, переданных на хранение в банк", - говорится в сообщении.
Во время следствия установлено, что средства присвоил руководитель банковского отделения.
Через два месяца после назначения на эту должность человек принял на хранение от клиента банка 20 тысяч долларов США и вместо того чтобы поместить средства в специальное хранилище, присвоил их.
Отсутствие средств обнаружено через два года, после того, как работники банка открыли опломбированный злоумышленником мешок, в котором должны были храниться средства.
Как сообщил заместитель руководителя Хмельницкой местной прокуратуры Виталий Довгань, в ходе досудебного расследования, в настоящее время уже бывшему должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.
Сейчас стороной обвинения проводится комплекс мероприятий, направленных на завершение досудебного расследования, и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, столичные следователи сообщили о подозрениях должностным лицам банка, которые присвоили более 20 млн гривен. Фигуранты, пользуясь служебным положением, подделали служебную документацию и присвоили деньги.