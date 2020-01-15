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В Хмельницком руководитель банка присвоил 20 тысяч долларов у одного из клиентов учреждения

Киев • УНН

 • 11516 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. В Хмельницком руководитель банковского отделения присвоил 20 тысяч долларов, которые клиент принес на хранение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Хмельницкой области.

В Хмельницком руководитель банка присвоил 20 тысяч долларов у одного из клиентов учреждения

"За процессуального руководства Хмельницкой местной прокуратуры, следственным отделением районного отделения Хмельницкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции Украины в области проводится досудебное расследование по факту присвоения средств, переданных на хранение в банк", - говорится в сообщении.

Во время следствия установлено, что средства присвоил руководитель банковского отделения.

Через два месяца после назначения на эту должность человек принял на хранение от клиента банка 20 тысяч долларов США и вместо того чтобы поместить средства в специальное хранилище, присвоил их.

Отсутствие средств обнаружено через два года, после того, как работники банка открыли опломбированный злоумышленником мешок, в котором должны были храниться средства.

Как сообщил заместитель руководителя Хмельницкой местной прокуратуры Виталий Довгань, в ходе досудебного расследования, в настоящее время уже бывшему должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.

Сейчас стороной обвинения проводится комплекс мероприятий, направленных на завершение досудебного расследования, и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, столичные следователи сообщили о подозрениях должностным лицам банка, которые присвоили более 20 млн гривен. Фигуранты, пользуясь служебным положением, подделали служебную документацию и присвоили деньги.

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