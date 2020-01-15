У Хмельницьку керівник банку привласнив 20 тисяч доларів у одного із клієнтів установи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У Хмельницьку керівник банківського відділення привласнив 20 тисяч доларів, які клієнт приніс на зберігання. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Хмельницької області.
"За процесуального керівництва Хмельницької місцевої прокуратури, слідчим відділенням районного відділення Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в області проводиться досудове розслідування за фактом привласнення коштів, переданих на зберігання до банку", - сказано у повідомленні.
Під час слідства встановлено, що кошти присвоїв керівник банківського відділення.
Через два місяці після призначення на цю посаду чоловік прийняв на зберігання від клієнта банку 20 тисяч доларів США та замість того щоб помістити кошти у спеціальне сховище, привласнив їх.
Відсутність коштів виявлено через два роки, після того, як працівники банку відкрили опломбований зловмисником мішок, в якому мали зберігатись кошти.
Як повідомив заступник керівника Хмельницької місцевої прокуратури Віталій Довгань, в ході досудового розслідування, на теперішній час уже колишній службовій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) КК України.
Наразі стороною обвинувачення вживається комплекс заходів, спрямованих на завершення досудового розслідування, та вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, столичні слідчі повідомили про підозри посадовцям банку, які привласнили понад 20 мільйонів гривень. Фігуранти, користуючись службовим становищем, підробили службову документацію та присвоїли гроші.