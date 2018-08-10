В Хмельницком женщина пообещала сыновьям летний лагерь, а сама сдала их в аренду
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Женщина, проживающая в Хмельницком, решила подзаработать на своих двоих детях и сдать их в аренду за 15 тысяч гривен для попрошайничества. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области, передает УНН.
"Сегодня, 10 августа, сотрудники следственного управления совместно с сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области и коллегами из СБУ под процессуальным руководством прокуратуры задокументировали факт продажи 32-летней женщиной двух своих малолетних детей в возрасте 2 и 6 лет", - говорится в сообщении.
Женщина родом из Винницкой области. Недавно проживала в Хмельницком вместе с детьми и сожителем. Злоумышленница решила подзаработать на своих детях и за 15 тысяч гривен сдать их на время в аренду для попрошайничества в соседней области.
"Задержали мать во время получения ею части средств в размере 5 тысяч гривен. Также злоумышленница написала расписку о том, что добровольно передает детей и никаких претензий не имеет. Самым мальчикам она сказала, что дети едут в летний лагерь", - рассказали в полиции.
Детей забрали на обследование в больницу. Сейчас им ничего не угрожает.
По этому факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - до 15 лет лишения свободы. Продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об объявлении фигурантке о подозрении и избрании ей меры пресечения.
Напомним, в Ивано-Франковске мужчину задержали за попытку продать собственного трехмесячного сына.