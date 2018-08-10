У Хмельницькому жінка пообіцяла синам літній табір, а сама здала їх в оренду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Жінка, яка проживає у Хмельницькому, вирішила підзаробити на своїх двох дітях і здати їх в оренду за 15 тисяч гривень для жебракування. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Хмельницької області, передає УНН.
"Сьогодні, 10 серпня, співробітники слідчого управління спільно з працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області та колегами з СБУ за процесуального керівництва прокуратури задокументували факт продажу 32-річною жінкою двох своїх малолітніх дітей віком 2 та 6 років", - йдеться в повідомленні.
Жінка родом із Вінницької області. Віднедавна проживала у Хмельницькому разом із дітьми та співмешканцем. Зловмисниця вирішила підзаробити на своїх дітях і за 15 тисяч гривень здати їх на певний час в оренду для жебракування в сусідній області.
"Затримали матір під час отримання нею частини коштів у розмірі 5 тисяч гривень. Також зловмисниця написала розписку про те, що добровільно передає дітей і жодних претензій не має. Самим хлопчикам вона сказала, що діти їдуть у літній табір", - розповіли в поліції.
Дітей забрали на обстеження до лікарні. Нині їм нічого не загрожує.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України. Санкція статті передбачає покарання - до 15 років позбавлення волі. Тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про оголошення фігурантці про підозру та обрання їй запобіжного заходу.
Нагадаємо, в Івано-Франківську чоловіка затримали за спробу продати власного тримісячного сина.