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В Херсонской области ВСУ уничтожили состав боеприпасов российских оккупантов

Киев • УНН

 • 199682 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Новой Каховке Вооруженные силы Украины уничтожили состав боеприпасов оккупационных сил. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, передает УНН.

Цитата 

"В пригороде Новой Каховки наши воины попали по составу боеприпасов. По сообщениям местных патриотов, около трех часов пылало и взрывалось. Пожар до сих пор продолжается, правда уже с меньшей интенсивностью. Пожарные не спешат тушить, потому что есть угроза получить ранения" , – говорится в сообщении.

Напомним 

С первого дня полномасштабного вторжения, российская федерация временно захватила город Херсон. российские власти преследуют цель аннексировать регион. 

1 марта в Херсоне русские оккупанты обстреляли дом в Таврическом микрорайоне.

В середине марта состоялась внеочередная сессия Херсонского областного совета, где единодушно все присутствующие депутаты проголосовали о том, что территориальная целостность это незыблемое право Украины.

Российские оккупационные силы пытались разогнать мирный митинг жителей Херсона, открыв огонь. 

Российские коллаборанты рассказали, что в временно оккупированном Херсоне с мая снизятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Они собираются продавать жителям временно оккупированных территорий украденные у Украины ресурсы.

Президент россии владимир путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок выдачи российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

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