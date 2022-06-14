В Херсонской области ВСУ уничтожили состав боеприпасов российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Новой Каховке Вооруженные силы Украины уничтожили состав боеприпасов оккупационных сил. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, передает УНН.
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"В пригороде Новой Каховки наши воины попали по составу боеприпасов. По сообщениям местных патриотов, около трех часов пылало и взрывалось. Пожар до сих пор продолжается, правда уже с меньшей интенсивностью. Пожарные не спешат тушить, потому что есть угроза получить ранения" , – говорится в сообщении.
Напомним
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