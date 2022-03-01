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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 4665 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Херсоні російські окупанти обстріляли будинок у житловому мікрорайоні

У Херсоні російські окупанти обстріляли будинок у житловому мікрорайоні

Київ • УНН

 • 184412 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. У Херсоні російські окупанти обстріляли будинок у Таврійському мікрорайоні. Жителів просять залишатися в укриттях. Про це повідомляє Херсонська ОДА у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Російські потвори здійснили бойовий постріл у будинок на Таврійському мікрорайоні. Всім залишатися в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Зараз представники ОДА з’ясовують ситуацію.

Раніше

1 березня повідомлялося, що у Херсон зайшли ворожі окупанти, було чутно постріли.

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