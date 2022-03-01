У Херсоні російські окупанти обстріляли будинок у житловому мікрорайоні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Херсоні російські окупанти обстріляли будинок у Таврійському мікрорайоні. Жителів просять залишатися в укриттях. Про це повідомляє Херсонська ОДА у Facebook, пише УНН.
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"Російські потвори здійснили бойовий постріл у будинок на Таврійському мікрорайоні. Всім залишатися в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Зараз представники ОДА з’ясовують ситуацію.
Раніше
1 березня повідомлялося, що у Херсон зайшли ворожі окупанти, було чутно постріли.