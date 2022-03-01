В Херсоне российские оккупанты обстреляли дом в жилом микрорайоне
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Херсоне российские оккупанты обстреляли дом в Таврическом микрорайоне. Жителей просят оставаться в укрытиях. Об этом сообщает Херсонская ОГА в Facebook, пишет УНН.
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"Российские уроды произвели боевой выстрел в дом на Таврическом микрорайоне. Всем оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении.
Сейчас представители ОГА выясняют ситуацию.
Ранее
1 марта сообщалось, что в Херсон зашли вражеские оккупанты, были слышны выстрелы.