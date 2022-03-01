У Херсон зайшли ворожі окупанти, чутно постріли: людей закликали залишатися вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Станом на 1 березня в Херсоні, зокрема, у Шуменському мікрорайоні зранку з’явилося багато рашистів. Про це інформує Херсонська обласна адміністрація, пише УНН.
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Зазначили, що окупанти ходять вулицями, поки нікого не чіпають. Також чутно постріли в районі Епіцентру на ХБК та біля ТЕЦ.
“Просимо залишатися всіх вдома та не наражатися на небезпеку. Не провокувати ворога, адже це дуже небезпечно. Не підходьте, не спілкуйтесь з ними. Бачите - йдіть в інший бік”, - йдеться в повідомленні.
Додамо
Сумарні орієнтовні втрати ворога за п'ять діб загарбницької війни Російської Федерації в Україні — 5710 російських військових.