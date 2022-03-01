Вторгнення РФ: за п'ять діб втрати окупанта - понад 5700 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Сумарні орієнтовні втрати ворога за п'ять діб загарбницької війни Російської Федерації в Україні в особовому складі - 5710 російських військових. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, пише УНН.
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"Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали в особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати противника у техніці, а саме - знищено та пошкоджено:
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- літаків – 29 од.,
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- гелікоптерів – 29 од.,
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- танків ‒ 198,
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- ББМ ‒ 846,
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- артилерійських систем – 77,
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- засоби ППО - 7,
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- РСЗВ - 24,
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- цистерн з ПММ - 60,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
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- катери – 2 одиниці,
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- автомобільної техніки - 305.
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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Доповнення
Повідомлялося, що з початку доби 1 березня противник проводив перегрупування військ та наносив ракетно-бомбові удари з повітря. Здійснював спроби висадки тактичних десантів. Широко застосовує диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.