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Вторгнення РФ: за п'ять діб втрати окупанта - понад 5700 осіб

Вторгнення РФ: за п'ять діб втрати окупанта - понад 5700 осіб

Київ • УНН

 • 141507 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Сумарні орієнтовні втрати ворога за п'ять діб загарбницької війни Російської Федерації в Україні в особовому складі - 5710 російських військових. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали в особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати противника у техніці, а саме - знищено та пошкоджено:

  • літаків – 29 од.,
  • гелікоптерів – 29 од.,
  • танків ‒ 198,
  • ББМ ‒ 846,
  • артилерійських систем – 77,
  • засоби ППО - 7,
  • РСЗВ - 24,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
  • катери – 2 одиниці,
  • автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Доповнення

Повідомлялося, що з початку доби 1 березня противник проводив перегрупування військ та наносив ракетно-бомбові удари з повітря. Здійснював спроби висадки тактичних десантів. Широко застосовує диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

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