Вторжение РФ: за пять суток потери оккупанта - более 5700 человек

Цитата

"Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили в личном составе - 5710 человек, пленных - 200", - говорится в сообщении.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери противника в технике, а именно - уничтожено и повреждено:



Самолет - 29 ед.,



Вертолетов - 29 ед.,



Танков‒ 198,



ББМ‒ 846,



Артиллерийских систем - 77,



Средства ПВО - 7,



РСЗО - 24,



Цистерн с ГСМ - 60,



БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,



Катера - 2 единицы,



Автомобильной техники - 305.



Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

Сообщалось, что с начала суток 1 марта противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха. Совершал попытки высадки тактических десантов. Широко применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.