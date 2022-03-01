Вторжение РФ: за пять суток потери оккупанта - более 5700 человек

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Суммарные ориентировочные потери врага за пять суток захватнической войны Российской Федерации в Украине в личном составе - 5710 российских военных. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили в личном составе - 5710 человек, пленных - 200", - говорится в сообщении.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери противника в технике, а именно - уничтожено и повреждено:

  • Самолет - 29 ед.,
  • Вертолетов - 29 ед.,
  • Танков‒ 198,
  • ББМ‒ 846,
  • Артиллерийских систем - 77,
  • Средства ПВО - 7,
  • РСЗО - 24,
  • Цистерн с ГСМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,
  • Катера - 2 единицы,
  • Автомобильной техники - 305.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

Сообщалось, что с начала суток 1 марта противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха. Совершал попытки высадки тактических десантов. Широко применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

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