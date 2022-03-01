Вторжение РФ: за пять суток потери оккупанта - более 5700 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Суммарные ориентировочные потери врага за пять суток захватнической войны Российской Федерации в Украине в личном составе - 5710 российских военных. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, пишет УНН.
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"Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили в личном составе - 5710 человек, пленных - 200", - говорится в сообщении.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери противника в технике, а именно - уничтожено и повреждено:
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- Самолет - 29 ед.,
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- Вертолетов - 29 ед.,
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- Танков‒ 198,
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- ББМ‒ 846,
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- Артиллерийских систем - 77,
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- Средства ПВО - 7,
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- РСЗО - 24,
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- Цистерн с ГСМ - 60,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,
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- Катера - 2 единицы,
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- Автомобильной техники - 305.
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Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Дополнение
Сообщалось, что с начала суток 1 марта противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха. Совершал попытки высадки тактических десантов. Широко применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.