В Херсон зашли вражеские оккупанты, слышны выстрелы: людей призвали оставаться дома

Детали

Отметили, что оккупанты ходят по улицам, пока никого не трогают. Также слышны выстрелы в районе эпицентра на ХБК и возле ТЭЦ.

"Просим оставаться всех дома и не подвергаться опасности. Не провоцировать врага, ведь это очень опасно. Не подходите, не общайтесь с ними. Видите - идите в другую сторону”, - говорится в сообщении.

Добавим

Ориентировочные суммарные потери врага за пять суток захватнической войны Российской Федерации в Украине — 5710 российских военных.



