В Херсон зашли вражеские оккупанты, слышны выстрелы: людей призвали оставаться дома
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. По состоянию на 1 марта в Херсоне, в частности, в Шуменском микрорайоне утром появилось много рашистов. Об этом информирует Херсонская областная администрация, пишет УНН.
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Отметили, что оккупанты ходят по улицам, пока никого не трогают. Также слышны выстрелы в районе эпицентра на ХБК и возле ТЭЦ.
"Просим оставаться всех дома и не подвергаться опасности. Не провоцировать врага, ведь это очень опасно. Не подходите, не общайтесь с ними. Видите - идите в другую сторону”, - говорится в сообщении.
Добавим
Ориентировочные суммарные потери врага за пять суток захватнической войны Российской Федерации в Украине — 5710 российских военных.