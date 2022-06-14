В Херсонській області ЗСУ знищили склад боєприпасів російських окупантів

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"В передмісті Нової Каховки наші воїни влучили в склад боєприпасів. За повідомленнями місцевих патріотів, близько трьох годин палало і вибухало. Пожежа і досі триває, щоправда вже з меншою інтенсивністю. Пожежні не поспішають тушити, бо є загроза отримати поранення", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

З першого дня повномасштабного вторгнення, російська федерація тимчасово захопила місто Херсон. російська влада має на меті анексувати регіон.

1 березня у Херсоні російські окупанти обстріляли будинок у Таврійському мікрорайоні.

В середині березня відбулася позачергова сесія Херсонської обласної ради, де одностайно всі присутні депутати проголосували про те, що територіальна цілісність це непорушне право України.

Російські окупаційні сили намагались розігнати мирний мітинг мешканців Херсону, відкривши вогонь.

Російські колаборанти розповіли, що у Херсоні, який є тимчасово окупований, з травня знизяться тарифи на житлово-комунальні послуги. Вони збираються продавати мешканцям тимчасово окупованих територій вкрадені в України ресурси.

Президент росії володимир путін підписав указ, який передбачає спрощений порядок видачі російського громадянства жителям Запорізької та Херсонської областей України.