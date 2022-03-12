"Ми нікому не здамо ні клаптика нашої території": Херсонська облрада провела екстрене засідання сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Відбулася позачергова сесія Херсонської обласної ради, де одностайно всі присутні депутати проголосували про те, що територіальна цілісність це непорушне право України. Про це заявив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко під час телемарафону, передає УНН.
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Відповідаючи за запитання, яким буде результат, якщо Росія зважиться на псевдоредферендум Самойленко заявив, що "результат буде нульовий".
"На сьогоднішній день відбулася позачергова сесія Херсонської обласної ради, де одностайно всі присутні депутати проголосували про те, що територіальна цілісність це непорушне право України на самовирішування", - сказав Самойленко.
Також він додав, що Херсонська область це складова частина України і ніхто на це не має права позіхати.
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"Ми сьогодні засудили агресію РФ стосовно незалежної України. Тому впевнений в тому, враховуючи, що всі ми налічуємо сім політичних сил, які об’єднались в Херсонській обласній раді і всі політичні сили одностайно проголосували це питання. Тому впевнений, що колоборантів не те що не має, в Херсонській обласній раді, а Херсонщина готова показати приклад всій Україні в тому, що ми єдині і ми нікому не здамо ні клаптика нашої території", - заявив голова Херсонської обласної ради.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що російські окупанти на Херсонщині готують референдум щодо створення "ХНР".