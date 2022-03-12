"Мы никому не сдадим ни клочка нашей территории": Херсонский облсовет провел экстренное заседание сессии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Состоялась внеочередная сессия Херсонского областного совета, где единодушно все присутствующие депутаты проголосовали о том, что территориальная целостность это нерушимое право Украины. Об этом заявил председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко во время телемарафона, передает УНН.
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Отвечая на вопрос, каким будет результат, если Россия решится на псевдоредферендум Самойленко заявил, что "результат будет нулевой".
"На сегодняшний день состоялась внеочередная сессия Херсонского областного совета, где единогласно все присутствующие депутаты проголосовали о том, что территориальная целостность это незыблемое право Украины", - сказал Самойленко.
Также он добавил, что Херсонская область это составная часть Украины и никто на это не имеет права посягать.
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"Мы сегодня осудили агрессию РФ в отношении независимой Украины. Поэтому уверен в том, учитывая, что все мы насчитываем семь политических сил, которые объединились в Херсонском областном совете и все политические силы единодушно проголосовали этот вопрос. Поэтому уверен, что колоборантов не то что нет, в Херсонском областном совете, а Херсонская область готова показать пример всей Украине в том, что мы едины и мы никому не сдадим ни клочка нашей территории", - заявил председатель Херсонского областного совета.
Напомним
Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Херсонской области готовят референдум по созданию "ХНР".