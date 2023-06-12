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В Херсоне после подрыва Каховской ГЭС вода за сутки отошла на 57 сантиметров

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Уровень воды в Днепре на отметке Херсон после подрыва Каховской ГЭС за сутки снизился на 57 сантиметров, сообщили в Укргидроэнерго, пишет УНН.

В Херсоне после подрыва Каховской ГЭС вода за сутки отошла на 57 сантиметров

Цитата

"Уровень воды в районе Никополя, по данным Гидрометцентра, по состоянию на 20:00 11 июня составил 9,04 м. В связи с потерями гидравлической связи с основной частью водохранилища, дальнейшие наблюдения в створе поста осуществлять невозможно. Специалисты ищут способ продолжить измерения.

Уровень воды в Днепре на отметке Херсон за сутки снизился на 57 см и по состоянию на 06:00 12 июня составляет 3,62 м", - сообщили в Укргидроэнерго.

Детали

Как отметили в Укргидроэнерго, подрыв Каховской ГЭС не повлиял на режимы работы Киевской ГЭС и ГАЭС, Каневской, Кременчугской и Среднеднепровской ГЭС.

"В связи с резким снижением уровня воды в нижнем бьефе Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничением. Никаких холостых сбросов воды в нижний бьеф водохранилища не происходит еще с мая", - указали в компании.

Как сообщается, подтопленными остаются 32 населенных пункта на правом берегу реки Днепр и 14 населенных пунктов на временно оккупированной территории.

Продолжается эвакуация людей с подтопленных территорий и решается вопрос обеспечения населения питьевой и технической водой.

"Укргидроэнерго и проектный институт работают над проектом возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища и будут готовы к началу работ сразу после деоккупации региона. Основная задача - восстановление Каховского водохранилища и водоснабжения пострадавших областей как можно быстрее", - указали в Укргидроэнерго.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Уровень воды в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС на сегодняшнее утро снизился до 3,29 метра.

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