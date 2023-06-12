У Херсоні після підриву Каховської ГЕС вода за добу відійшла на 57 сантиметрів

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 12503 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 21192 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 54749 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 46240 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 50083 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 116385 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 181863 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 201000 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144301 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137898 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.7м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 48426 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 35671 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 17159 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 15124 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 34742 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 12515 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 35214 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 54770 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 201006 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 252704 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 4674 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 5038 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 20863 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 25649 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 41589 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Херсоні після підриву Каховської ГЕС вода за добу відійшла на 57 сантиметрів

Київ • УНН

 • 643172 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Рівень води у Дніпрі на позначці Херсон після підриву Каховської ГЕС за добу знизився на 57 сантиметрів, повідомили в Укргідроенерго, пише УНН.

У Херсоні після підриву Каховської ГЕС вода за добу відійшла на 57 сантиметрів

Цитата

"Рівень води в районі Нікополя, за даними Гідрометцентру, станом на 20:00 11 червня становив 9,04 м. У звʼязку з втратами гідравлічного звʼязку з основною частиною водосховища, подальші спостереження у створі поста здійснювати неможливо. Фахівці шукають спосіб продовжити вимірювання.

Рівень води в Дніпрі на позначці Херсон за добу знизився на 57 см і станом на 06:00 12 червня становить 3,62 м", - повідомили в Укргідроенерго.

Деталі

Як зазначили в Укргідроенерго, підрив Каховської ГЕС не вплинув на режими роботи Київської ГЕС та ГАЕС, Канівської, Кременчуцької та Середньодніпровської ГЕС.

"У зв’язку з різким зниженням рівня води у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженням. Жодних холостих скидів води у нижній б‘єф водосховища не відбувається ще з травня", - вказали у компанії.

Як повідомляється, підтопленими залишаються 32 населених пункти на правому березі річки Дніпро та 14 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Продовжується евакуація людей з підтоплених територій та вирішується питання забезпечення населення питною та технічною водою.

"Укргідроенерго та проєктний інститут працюють над проєктом зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища і будуть готові до початку робіт одразу після деокупації регіону. Основна задача - відновлення Каховського водосховища та водопостачання постраждалих областей якнайшвидше", - вказали в Укргідроенерго.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Рівень води у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок знизився до 3,29 метра.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16