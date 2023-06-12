У Херсоні після підриву Каховської ГЕС вода за добу відійшла на 57 сантиметрів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Рівень води у Дніпрі на позначці Херсон після підриву Каховської ГЕС за добу знизився на 57 сантиметрів, повідомили в Укргідроенерго, пише УНН.
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"Рівень води в районі Нікополя, за даними Гідрометцентру, станом на 20:00 11 червня становив 9,04 м. У звʼязку з втратами гідравлічного звʼязку з основною частиною водосховища, подальші спостереження у створі поста здійснювати неможливо. Фахівці шукають спосіб продовжити вимірювання.
Рівень води в Дніпрі на позначці Херсон за добу знизився на 57 см і станом на 06:00 12 червня становить 3,62 м", - повідомили в Укргідроенерго.
Деталі
Як зазначили в Укргідроенерго, підрив Каховської ГЕС не вплинув на режими роботи Київської ГЕС та ГАЕС, Канівської, Кременчуцької та Середньодніпровської ГЕС.
"У зв’язку з різким зниженням рівня води у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженням. Жодних холостих скидів води у нижній б‘єф водосховища не відбувається ще з травня", - вказали у компанії.
Як повідомляється, підтопленими залишаються 32 населених пункти на правому березі річки Дніпро та 14 населених пунктів на тимчасово окупованій території.
Продовжується евакуація людей з підтоплених територій та вирішується питання забезпечення населення питною та технічною водою.
"Укргідроенерго та проєктний інститут працюють над проєктом зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища і будуть готові до початку робіт одразу після деокупації регіону. Основна задача - відновлення Каховського водосховища та водопостачання постраждалих областей якнайшвидше", - вказали в Укргідроенерго.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Рівень води у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок знизився до 3,29 метра.