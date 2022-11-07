В Херсоне оккупанты, переодетые в гражданскую одежду, занимают помещение мирных граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Херсоне российские захватчики, переодетые в гражданскую одежду, занимают помещения мирных граждан и укрепляют внутри позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Отмечается, что в Херсоне оккупанты, переодетые в гражданскую одежду, занимают помещения мирных граждан и укрепляют внутри позиции для ведения уличных боев.
"Одновременно российские пропагандистские журналисты планируют в городе съемки видеоматериалов на тему якобы уничтожения мирного населения Силами обороны Украины", - говорится в сообщении.
Напомним
В Скадовском районе Херсонской области украинские бойцы уничтожили склад с боеприпасами врага.