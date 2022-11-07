У Херсоні окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Херсоні російські загарбники, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині позиції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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Наголошується, що у Херсоні окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв.
"Одночасно російські пропагандистські журналісти планують у місті зйомки відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України", - йдеться в повідомленні.
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