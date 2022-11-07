Деталі

Наголошується, що у Херсоні окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв.

"Одночасно російські пропагандистські журналісти планують у місті зйомки відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В Скадовському районі Херсонської області українські бійці знищили склад з боєприпасами ворога.