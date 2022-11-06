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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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ЗСУ на Херсонщині знищили ворожий склад з боєприпасами - ОК "Південь"

ЗСУ на Херсонщині знищили ворожий склад з боєприпасами - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 247272 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Скадовському районі Херсонської області українські бійці знищили склад з боєприпасами ворога. Загалом, за минулу добу ракетно-артилерійські підрозділи виконали 90 вогневих завдань, пише УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Деталі

Повідомляється, що обстановка на територіях, які контролюють українські бійці, залишається напруженою, але контрольованою. Окупанти продовжують оборонятися та намагаються утримувати зайняті рубежі. Протягом цієї ночі загарбники наносили вогневе ураження по позиціях підрозділів ЗСУ та тилових районах з цивільними, застосовуючи ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню та важку артилерію.

Цитата

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 90 вогневих завдань по позиціях, логістичних об’єктах, місцях дислокації та техніці противника. В Скадовському районі Херсонщини знищено склад з боєприпасами. Інші втрати та пошкодження дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Близько 10 населених пунктів Херсонської області, зокрема і Херсон, залишилися без світла та води внаслідок пошкодження високовольтної лінії електропередач.

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