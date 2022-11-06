ЗСУ на Херсонщині знищили ворожий склад з боєприпасами - ОК "Південь"

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Повідомляється, що обстановка на територіях, які контролюють українські бійці, залишається напруженою, але контрольованою. Окупанти продовжують оборонятися та намагаються утримувати зайняті рубежі. Протягом цієї ночі загарбники наносили вогневе ураження по позиціях підрозділів ЗСУ та тилових районах з цивільними, застосовуючи ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню та важку артилерію.

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"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 90 вогневих завдань по позиціях, логістичних об’єктах, місцях дислокації та техніці противника. В Скадовському районі Херсонщини знищено склад з боєприпасами. Інші втрати та пошкодження дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Близько 10 населених пунктів Херсонської області, зокрема і Херсон, залишилися без світла та води внаслідок пошкодження високовольтної лінії електропередач.