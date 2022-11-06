Херсон та ще 9 міст області залишились без світла і води: причина

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"Близько 10 населених пунктів області лишилися без світла, як наслідок, і води. В тому числі весь Херсон. Пошкоджено високовольтну ЛЕП. Окупанти вже "відзвітували" про теракт. Однак не уточнили, що теракт був здійснено ними ж. Свідчення очевидців це підтверджують. Терор та цинізм окупантів продовжується і нікуди не зникав. Страх перед ЗСУ штовхає їх на божевільні речі", - написав він.

Нагадаємо

Так званий заступник псевдоголови Херсонської області кирило стремоусов заявив, що в Херсоні оголошено цілодобову комендантську годину.