Херсон и еще 9 городов области остались без света и воды: причина

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"Около 10 населенных пунктов области остались без света, как следствие, и воды. В том числе весь Херсон. Повреждена высоковольтная ЛЭП. Оккупанты уже "отчитались" о теракте. Однако не уточнили, что теракт был совершен ими же. Свидетельства очевидцев это подтверждают. Террор и цинизм оккупантов продолжается и никуда не исчезал. Страх перед ВСУ толкает их на сумасшедшие вещи", - написал он.

Напомним

Так называемый заместитель псевдоглавы Херсонской области кирилл стремоусов заявил, что в Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час.