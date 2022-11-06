Херсон и еще 9 городов области остались без света и воды: причина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Около 10 населенных пунктов Херсонской области, в том числе и Херсон, остались без света и воды в результате повреждения высоковольтной линии электропередач. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram первого заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.
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"Около 10 населенных пунктов области остались без света, как следствие, и воды. В том числе весь Херсон. Повреждена высоковольтная ЛЭП. Оккупанты уже "отчитались" о теракте. Однако не уточнили, что теракт был совершен ими же. Свидетельства очевидцев это подтверждают. Террор и цинизм оккупантов продолжается и никуда не исчезал. Страх перед ВСУ толкает их на сумасшедшие вещи", - написал он.
Напомним
Так называемый заместитель псевдоглавы Херсонской области кирилл стремоусов заявил, что в Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час.