Окупанти оголосили цілодобову комендантську годину у Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Так званий заступник псевдоголови Херсонської області кирило стремоусов заявив, що в Херсоні оголошено цілодобову комендантську годину, передає УНН.
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"У місті Херсоні оголошено комендантську годину, яка триватиме 24 години, цілодобово, для того, щоб ми могли відстояти наше місто", - сказав стремоусов.
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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські військові можуть повернути Херсоні, і це стане великою поразкою росії.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що російські війська потенційно готові до чергового "акту доброї волі" в районі Херсона.
Російські окупаційні війська ледве утримують лінію оборони на правобережжі Херсонської області та будують фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра.