Окупанти оголосили цілодобову комендантську годину у Херсоні

Цитата

"У місті Херсоні оголошено комендантську годину, яка триватиме 24 години, цілодобово, для того, щоб ми могли відстояти наше місто", - сказав стремоусов.

Доповнення

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські військові можуть повернути Херсоні, і це стане великою поразкою росії.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що російські війська потенційно готові до чергового "акту доброї волі" в районі Херсона.

Російські окупаційні війська ледве утримують лінію оборони на правобережжі Херсонської області та будують фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра.