Оккупанты объявили круглосуточный комендантский час в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Так называемый заместитель псевдоглавы Херсонской области кирилл стремоусов заявил, что в Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час, передает УНН.
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"В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа, круглосуточно, для того, чтобы мы могли отстоять наш город", - сказал стремоусов.
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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские военные могут вернуть Херсон, и это станет большим поражением россии.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что российские войска потенциально готовы к очередному "акту доброй воли" в районе Херсона.
Российские оккупационные войска едва удерживают линию обороны на правобережье Херсонской области и строят фортификационные сооружения на левом берегу Днепра.