Херсонская область: оккупанты усиливают оборону на левом берегу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Российские оккупационные войска едва удерживают линию обороны на правобережье Херсонской области и строят фортификационные сооружения на левом берегу Днепра. Об этом на брифинге сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает УНН.
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"Сегодня утром коллаборант стремоусов написал в своем посту, что пока линия фронта держится. Даже он сам понимает, что это уже скоро закончится, и остались считанные дни до того, чтобы оккупанты не могли удерживать линию фронта и натиска наших Вооруженных сил. Но вместе с тем они строят фортификационные сооружения абсолютно по всему левому побережью Днепра и вдоль побережья Каховского водохранилища. Передвигают бетонные блиндажи, которые были замечены и в Голой Пристани, и которые устанавливают ближе к Днепру, усиливая фортификационные сооружения, которые они строят. То есть сейчас происходит тотальное усиление как раз левого берега", – сообщил Хлань.
Напомним
3 ноября стало известно, что со здания Херсонской областной государственной администрации исчез российский флаг.