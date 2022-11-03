Херсонская область: оккупанты усиливают оборону на левом берегу

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"Сегодня утром коллаборант стремоусов написал в своем посту, что пока линия фронта держится. Даже он сам понимает, что это уже скоро закончится, и остались считанные дни до того, чтобы оккупанты не могли удерживать линию фронта и натиска наших Вооруженных сил. Но вместе с тем они строят фортификационные сооружения абсолютно по всему левому побережью Днепра и вдоль побережья Каховского водохранилища. Передвигают бетонные блиндажи, которые были замечены и в Голой Пристани, и которые устанавливают ближе к Днепру, усиливая фортификационные сооружения, которые они строят. То есть сейчас происходит тотальное усиление как раз левого берега", – сообщил Хлань.

Напомним

3 ноября стало известно, что со здания Херсонской областной государственной администрации исчез российский флаг.