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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 174 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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З будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор

З будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор

Київ • УНН

 • 292402 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. З будівлі Херсонської обласної державної адміністрації зник російський прапор. Про це в Telegram повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський, передає УНН.

Цитата

"Херсонська обласна державна адміністрація. Фото зроблене сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого. Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки", – написав Соболевський.

Нагадаємо

2 листопада радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ завдали "вдалого удару" по системах ППО російських окупантів у Херсоні.

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