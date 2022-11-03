З будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор

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"Херсонська обласна державна адміністрація. Фото зроблене сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого. Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки", – написав Соболевський.

Нагадаємо

2 листопада радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ завдали "вдалого удару" по системах ППО російських окупантів у Херсоні.