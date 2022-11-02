ЗСУ вдарили по ворожих системах ППО у Херсоні – Хлань
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Збройні сили України завдали "вдалого удару" по системах ППО російських окупантів у Херсоні. Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає УНН.
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"ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантах у Херсоні. На стадіоні "Спартак" (неподалік "Ювілейного") влучили в системи ППО, які до того ж обстрілювали Миколаїв. Залишками техніки можна насолодитися на фото", – написав Хлань.
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