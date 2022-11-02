ЗСУ вдарили по ворожих системах ППО у Херсоні – Хлань

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"ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантах у Херсоні. На стадіоні "Спартак" (неподалік "Ювілейного") влучили в системи ППО, які до того ж обстрілювали Миколаїв. Залишками техніки можна насолодитися на фото", – написав Хлань.

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Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що жителів Херсонщини під виглядом "евакуації" депортують в росію.