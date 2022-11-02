ВСУ ударили по вражеским системам ПВО в Херсоне – Хлань
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Вооруженные силы Украины нанесли "удачный удар" по системам ПВО российских оккупантов в Херсоне. Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает УНН.
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"ВСУ нанесли чрезвычайно удачный удар по оккупантам в Херсоне. На стадионе "Спартак" (недалеко от "Юбилейного") попали в системы ПВО, которые к тому же обстреливали Николаев. Остатками техники можно насладиться на фото", – написал Хлань.