ВСУ ударили по вражеским системам ПВО в Херсоне – Хлань

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"ВСУ нанесли чрезвычайно удачный удар по оккупантам в Херсоне. На стадионе "Спартак" (недалеко от "Юбилейного") попали в системы ПВО, которые к тому же обстреливали Николаев. Остатками техники можно насладиться на фото", – написал Хлань.