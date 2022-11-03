Со здания Херсонской ОГА исчез российский флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Со здания Херсонской областной государственной администрации исчез российский флаг. Об этом в Telegram сообщил первый заместитель главы областного совета Юрий Соболевский, передает УНН.
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"Херсонская областная государственная администрация. Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете чего. Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", – написал Соболевский.
Напомним
2 ноября советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что ВСУ нанесли "удачный удар" по системам ПВО российских оккупантов в Херсоне.