Со здания Херсонской ОГА исчез российский флаг

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"Херсонская областная государственная администрация. Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете чего. Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", – написал Соболевский.

Напомним

2 ноября советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что ВСУ нанесли "удачный удар" по системам ПВО российских оккупантов в Херсоне.