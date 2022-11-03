Херсонщина: окупанти посилюють оборону на лівому березі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російські окупаційні війська ледве утримують лінію оборони на правобережжі Херсонської області та будують фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра. Про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає УНН.
Цитата
"Сьогодні зранку колаборант стремоусов написав у своєму дописі, що поки лінія фронту тримається. Навіть він сам розуміє, що це вже незабаром закінчиться, і залишилися лічені дні до того, щоб окупанти не могли утримувати лінію фронту і натиску наших Збройних сил. Але разом з тим вони будують фортифікаційні споруди абсолютно по всьому лівому узбережжі Дніпра і вздовж узбережжя Каховського водосховища. Пересувають бетонні бліндажі, які були помічені і в Голій Пристані, і які встановлюють ближче до Дніпра, посилюючи фортифікаційні споруди, які вони будують. Тобто зараз відбувається тотальне посилення якраз лівого берегу", – повідомив Хлань.
Нагадаємо
3 листопада стало відомо, що з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації зник російський прапор.