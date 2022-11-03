Херсонщина: окупанти посилюють оборону на лівому березі

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"Сьогодні зранку колаборант стремоусов написав у своєму дописі, що поки лінія фронту тримається. Навіть він сам розуміє, що це вже незабаром закінчиться, і залишилися лічені дні до того, щоб окупанти не могли утримувати лінію фронту і натиску наших Збройних сил. Але разом з тим вони будують фортифікаційні споруди абсолютно по всьому лівому узбережжі Дніпра і вздовж узбережжя Каховського водосховища. Пересувають бетонні бліндажі, які були помічені і в Голій Пристані, і які встановлюють ближче до Дніпра, посилюючи фортифікаційні споруди, які вони будують. Тобто зараз відбувається тотальне посилення якраз лівого берегу", – повідомив Хлань.

Нагадаємо

3 листопада стало відомо, що з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації зник російський прапор.