ВСУ в Херсонской области уничтожили вражеский склад с боеприпасами - ОК "Юг"

Детали

Сообщается, что обстановка на территориях, контролируемых украинскими бойцами, остается напряженной, но контролируемой. Оккупанты продолжают обороняться и пытаются удерживать занятые рубежи. В эту ночь захватчики наносили огненное поражение по позициям подразделений ВСУ и тыловым районам с гражданскими, применяя ударные беспилотники, реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию.

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"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 90 огневых задач по позициям, логистическим объектам, местам дислокации и технике противника. В Скадовском районе Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами. Другие потери и повреждения разведываются", - говорится в сообщении.

Напомним

Около 10 населенных пунктов Херсонской области, в том числе и Херсон, остались без света и воды в результате повреждения высоковольтной линии электропередач.