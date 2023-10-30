В Херсоне из-за обстрела россиян погибла женщина, еще три человека ранены
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. Одна погибшая и трое раненых – это последствия вчерашнего вражеского обстрела Херсона. Об этом сообщил городской голова Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
Отмечается, что около полуночи армия рф с временно оккупированного левого берега обстреляла Центральный район города. Были повреждены, в частности, многоэтажки.
Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там погибла женщина 85 лет. Другая пострадавшая с ожогами и отравлением продуктами горения доставлена в больницу.
Еще двое раненых-мужчина 68 лет и женщина 36 лет - госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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