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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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БМ-27 «Ураган»

росіяни обстріляли Центральний район Херсона, поранений 68-річний чоловік

Київ • УНН

 • 37645 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Армія росії з тимчасово окупованого лівого берега протягом години кілька разів атакувала Херсон. Під ударом опинився Центральний район міста. Поранення зазнав чоловік 68 років. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

росіяни обстріляли Центральний район Херсона, поранений 68-річний чоловік

Деталі

Зазначається, що внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені, зокрема, оселі мирних жителів у Херсоні.

Цитата

«На зараз точно відомо про одного травмованого. Чоловік 68 років отримав численні осколкові поранення. Він ушпиталений у стані середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Ще по одній постраждалій, 34-річній жінці, інформацію уточнюють. Їй надається медична допомога.

Додамо

У неділю ввечері російські війська запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників, у низці областей було оголошено повітряну тривогу. ППО працювала на Черкащині та Хмельниччині

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