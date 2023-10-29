На Черкащині вибухи, працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Черкащині чути вибухи, працює протиповітряна оборона через ворожу атаку ударними безпілотниками. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, передає УНН.
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«Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. В області працює ППО», — написав Табурець.
Контекст
У неділю ввечері російські війська запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників, у низці областей оголошено повітряну тривогу.
Актуальну мапу повітряних тривог можна переглянути за посиланням.
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