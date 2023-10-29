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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черкасской области взрывы, работает ПВО

Киев • УНН

 • 65130 просмотра

Киев. 29 октября. УНН. В Черкасской области слышны взрывы, работает противовоздушная оборона из-за вражеской атаки ударными беспилотниками. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, передает УНН.

В Черкасской области взрывы, работает ПВО

Цитата

«Повышенная опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА. В области работает ПВО», — написал Табурец.

Контекст

В воскресенье вечером российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников, в ряде областей объявлена воздушная тревога.

актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть по ссылке.

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Украинские Национальные Новости

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