В Черкасской области взрывы, работает ПВО
Киев • УНН
Киев. 29 октября. УНН. В Черкасской области слышны взрывы, работает противовоздушная оборона из-за вражеской атаки ударными беспилотниками. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, передает УНН.
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«Повышенная опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА. В области работает ПВО», — написал Табурец.
Контекст
В воскресенье вечером российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников, в ряде областей объявлена воздушная тревога.
актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть по ссылке.
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