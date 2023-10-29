россияне обстреляли Центральный район Херсона, ранен 68-летний мужчина
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. Армия россии с временно оккупированного левого берега в течение часа несколько раз атаковала Херсон. Под ударом оказался Центральный район города. Ранение получил мужчина 68 лет. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
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Отмечается, что в результате попаданий вражеских снарядов повреждены, в частности, дома мирных жителей в Херсоне.
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«На сейчас точно известно об одном травмированном. Мужчина 68 лет получил многочисленные осколочные ранения. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.
Еще по одной пострадавшей, 34-летней женщине, информацию уточняют. Ей оказывается медицинская помощь.
Добавим
В воскресенье вечером российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников, в ряде областей была объявлена воздушная тревога. ПВО работала в Черкасской и Хмельницкой областях.
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