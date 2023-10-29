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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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россияне обстреляли Центральный район Херсона, ранен 68-летний мужчина

Киев • УНН

 • 37645 просмотра

Киев. 30 октября. УНН. Армия россии с временно оккупированного левого берега в течение часа несколько раз атаковала Херсон. Под ударом оказался Центральный район города. Ранение получил мужчина 68 лет. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

россияне обстреляли Центральный район Херсона, ранен 68-летний мужчина

Детали

Отмечается, что в результате попаданий вражеских снарядов повреждены, в частности, дома мирных жителей в Херсоне.

Цитата

«На сейчас точно известно об одном травмированном. Мужчина 68 лет получил многочисленные осколочные ранения. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

Еще по одной пострадавшей, 34-летней женщине, информацию уточняют. Ей оказывается медицинская помощь.

Добавим

В воскресенье вечером российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников, в ряде областей была объявлена воздушная тревога. ПВО работала в Черкасской и Хмельницкой областях.  

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