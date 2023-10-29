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З Бахмутського та Покровського районів примусово евакуювали 82 дитини - Донецька ОВА

Київ • УНН

 • 39798 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. З початку оголошення примусової евакуації дітей з громад Бахмутського та Покровського районів вже вивезено 82-х дітей. Про це в ефірі телемарафону повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.

З Бахмутського та Покровського районів примусово евакуювали 82 дитини - Донецька ОВА

Цитата

«На сьогоднішній день вже евакуйовано 82 дитини. Безпосередньо на сьогодні - 13 з їхніми батьками, законними представниками. Але ще залишається евакуювати 213 осіб»,- сказав Ігор Мороз.

Деталі

За словами очільника ОВА, робиться все можливе щоб вивезти усіх дітей в супроводі одного з батьків або ж законного представника до початку холодів.

Евакуація проводиться по визначених і вже відпрацьованих маршрутах. Переважна більшість людей евакуюються до населених пунктів Донецької області. Невелика кількість людей погоджуються на евакуацію до Житомирської області.

Там по приїзду їм надається допомога в розмірі 2 тисячи гривень на дорослого та на дитину чи людину з інвалідністю - 3 тисячи гривень. Далі Житомирська ОВА розселяє переселенців по місцях тимчасового перебування по 6-8 осіб. Людей забезпечують всім необхідним.

Нагадаємо

17 жовтня поліцейські прозвітували про евакуацію усіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів на Донеччині. За даними нацполіції жодної дитини не залишилося в населених пунктах: Залізне, Нью-Йорк, Північне, Ямпіль, Торське, Зарічне, Оріхуватка, Ніканорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське та Рай-Олександрівка. 

23 жовтня ще у восьми населених пунктах Бахмутського та Покровського районів Донецької області було оголошено примусову евакуацію дітей. 

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